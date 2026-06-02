Tuttonapoli Già bocciato dal Napoli dopo un anno il colpo da 20mln voluto da Conte?

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Calciomercato Napoli, possibile staffetta tra i pali. E Milinkovic-Savic dopo un anno può già salutare con Meret di nuovo titolare

Il mercato del Napoli potrebbe riservare novità significative tra i pali. Vanja Milinkovic-Savic, portiere fortemente voluto da Antonio Conte la scorsa estate e titolare per la sua capacità di rilanciare lungo (costato 20 milioni dal Torino), non viene più considerato un elemento imprescindibile dalla società con Allegri ormai prossimo nuovo allenatore. In presenza di un’offerta ritenuta congrua, infatti, il club sarebbe disposto a valutarne la cessione, aprendo così a un possibile cambiamento negli equilibri del reparto. In quest’ottica prende quota il nome di Matej Kovar, individuato dalla dirigenza come uno dei profili più interessanti per raccogliere eventualmente l’eredità dell’estremo difensore serbo.

Meret verso la conferma: il nuovo corso ridisegna le gerarchie?

L’eventuale arrivo di Kovar non escluderebbe la permanenza di Alex Meret, il cui contratto è in scadenza nel 2027 e che potrebbe presto discutere anche un nuovo rinnovo con il club per non restare a scadenza. Si vedrà. Di sicuro, però, a quanto pare, con l’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, l’attuale numero uno sarebbe destinato a tornare al centro del progetto tecnico, riprendendo il ruolo di titolare. Una situazione che offre anche una chiave di lettura sulle strategie adottate dal Napoli negli ultimi mesi con Conte. E sull'ultimo calciomercato estivo con diversi bocciati tra i nove volti nuovi.

Gli acquisti del Napoli che non hanno convinto

Alcuni degli investimenti e delle scelte richieste da Conte non avrebbero prodotto l’impatto atteso, spingendo oggi la società a riconsiderare determinate decisioni e a intervenire nuovamente sul mercato. Già Lang e Lucca via in prestito a gennaio suonava come campanello d'allarme. La situazione di Vanja fa il resto. Il possibile riassetto del reparto portieri rappresenta così uno dei segnali più evidenti della nuova fase che il club si appresta a vivere, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più funzionale alle idee del prossimo allenatore.