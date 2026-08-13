Foto Coppa Italia, domani via ai 32esimi: orari, programma tv ed il tabellone completo

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32esimi di Coppa Italia, il programma che parte domani ed il tabellone della competizione

Da domani iniziano i 32esimi di Coppa Italia che si giocheranno nel lungo weekend di Ferragosto e si chiuderanno con le gare previste per il 17 agosto. Domani alle 18.00 il Parma sfida Catania che ha sconfitto 5-4 il Vicenza dopo i calci di rigore settimana scorsa, mentre alle 18.30 tocca al Cagliari affrontare l’Arezzo che ha eliminato l'Union Brescia con un secco 2-0. Alle 20.45 e alle 21.15 si giocano invece Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento, con gli stregoni arrivati fin qui grazie al 5-3 sul Ravenna. Quest'ultima gara - insieme a Pisa-Empoli - monitorata anche in chiave Napoli perchè nella parte di tabellone che porterà agli ottavi contro il Napoli. Di seguito programmazione e tabellone completo

Coppa Italia 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e la programmazione tv

Parma-Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Cagliari-Arezzo, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1

Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Fiorentina-Benevento, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Sassuolo-Cesenza, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027