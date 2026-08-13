Ultim'ora L'Atalanta piomba su Lang! Sky: il Napoli per ora non apre al prestito

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L'Atalanta ha messo nel mirino Noa Lang per rinforzare il reparto offensivo. Proposto un prestito al Napoli, che al momento non apre a questa formula.

Nuova possibile destinazione in Serie A per Noa Lang. L'esterno olandese è tra i giocatori che possono lasciare il Napoli in questa sessione di mercato e nelle ultime ore è finito nel mirino dell'Atalanta, dopo l'accostamento all'Ajax delle ultime settimane. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la formazione allenata da Maurizio Sarri è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo e ha individuato nell'ex PSV uno dei profili utili per completare il reparto.

Atalanta su Lang, il Napoli non apre al prestito

I primi approcci, però, non hanno ancora portato a un'intesa. L'Atalanta avrebbe infatti proposto al Napoli un trasferimento di Lang in prestito, soluzione che al momento non convince la società azzurra. Il club di Aurelio De Laurentiis non apre per ora a questa formula e resta in attesa di eventuali proposte differenti per il cartellino dell'olandese. La pista Atalanta è comunque da tenere sotto osservazione, con il futuro di Lang ancora tutto da definire.