Badiashile-Napoli alle battute finali: spunta la data delle visite mediche

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Il direttore sportivo Manna è interamente focalizzato sul colpo di mercato dell'estate azzurra. Dopo aver chiuso l'ingaggio di Favasuli dal Catanzaro, il dirigente ha intensificato i contatti con il Chelsea per perfezionare l'arrivo di Benoit Badiashile. Il centrale francese di venticinque anni è stato individuato come il profilo ideale per blindare la retroguardia azzurra, duramente provata dalle contemporanee assenze di Buongiorno, Beukema e Marianucci. Un rinforzo di spessore internazionale indispensabile per colmare le lacune difensive e restituire immediate certezze al reparto arretrato della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.

I dettagli dell'accordo e la data delle visite

L'operazione con il club inglese verrà impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Dopo un ulteriore rilancio dei Blues rispetto alla prima proposta azzurra di martedì da 3 milioni per il prestito più 25 per il riscatto, la trattativa si è chiusa sulla cifra complessiva di 30 milioni di euro, distribuiti in 3 milioni subito e 27 per l'eventuale acquisto definitivo. L'affare è ormai ai dettagli finali: si attende soltanto il via libera definitivo dei rispettivi presidenti. Se non ci saranno intoppi, Badiashile svolgerà le visite mediche a Roma martedì prossimo, insieme al nuovo compagno Favasuli.