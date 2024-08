Ufficiale Gilmour è del Napoli! Arriva la firma e l'annuncio di ADL: "Benvenuto Billy!"

Il Napoli accoglie il suo settimo acquisto estivo proprio nelle ultime ore prima della chiusura del calciomercato. Si tratta di un nome che in questi giorni sembrava potesse saltare, ma la forte spinta di Antonio Conte ha fatto sì che arrivasse: Billy Gilmour è un nuovo calciatore del Napoli. Ad annunciarlo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il solito tweet: "Benvenuto Billy!".

Il centrocampista scozzese, prelevato dal Brighton, per le strette tempistiche ha sostenuto le visite mediche in Inghilterra, per poi arrivare a Napoli in aereo solo in serata. In chiusura di mercato è arrivato finamente l'annuncio che consegna a Conte il quattro centrocampista d'altissimo livello per due posti, aumentando a dismisura le potenzialità anche della panchina azzurra. L'avventura di Gilmour, che ha voluto fortemente l'azzurro, inizia oggi!