Ufficiale Gilmour, intervento andato a buon fine: la nota della SSC Napoli

Billy Gilmour è stato sottoposto a intervento chirurgico a causa della pubalgia che lo teneva ai box già dallo scorso 1 novembre: alla fine, circa un mese dopo, la società con lo staff medico ha preferito la via dell'operazione a quella della terapia conservativa. Per il centrocampista scozzese si stimano circa due mesi come tempi di recupero: è un infortunio pesante che va a sovrapporsi a quelli di Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa, impoverendo quindi ulteriormente la mediana che ora è in piena emergenza per il Napoli.

Di seguito la nota ufficiale della SSC Napoli: "Billy Gilmour oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico al Wellington Hospital di Londra. L’intervento è stato eseguito dal prof. Ernst Schilders, esperto in questa tipologia di infortuni, assistito dal dott. Gennaro De Luca".