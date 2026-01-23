Ultim'ora
Giovane, corsa contro il tempo! Sky: possibili visite lampo, il Napoli vuole averlo per la Juve!
Il Napoli ha chiuso per Giovane dell’Hellas Verona. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’esterno è già a Roma e che il club azzurro proverà a chiudere rapidamente l’iter. L’obiettivo è completare visite mediche e formalità nel minor tempo possibile per renderlo convocabile già domenica a Torino. Una corsa contro il tempo per consegnare a Conte un rinforzo immediato sugli esterni.
Quanto è costato Giovane
Giovane sarà un nuovo giocatore del Napoli per un pacchetto, bonus compresi, da 20 milioni di euro. Totali, bonus compresi, quindi non oltre 20 milioni ma bonus inclusi. Ovviamente l'operazione sarà in prestito con obbligo di riscatto, alla luce del blocco soft del mercato del Napoli in questa sessione.
Copertina PodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..." di Fabio Tarantino
