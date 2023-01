Gollini, definita la cifra del riscatto: per lui occasione grandiosa e inaspettata

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello sport sul secondo acquisto del Napoli in questa sessione di gennaio.





"In prestito dall’Atalanta fino alla fine della stagione, dopo essere rientrato dai sei mesi alla Fiorentina, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Prenderà il posto di vice Meret occupato finora da Sirigu, insomma, a sua volta partito per Firenze proprio per completare il reparto della Viola insieme con Terracciano. In un solo concetto: uno scambio di prestiti. Con una serie di dettagli a coté: il Napoli ha lasciato una finestra aperta su Gollini, 27 anni e un potenziale vero che nelle ultime due stagioni non è riuscito mai a esprimere con continuità tra il Tottenham e la parentesi toscana; e Gollini s’è ritrovato all’improvviso a godere di una chance grandiosa quanto inaspettata".