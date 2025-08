Gutierrez, stretta finale. Il Mattino: "C'è una clausola da tenere in considerazione"

Potrebbe essere Miguel Gutierrez il settimo acquisto del Napoli in questa sessione estiva del calciomercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, la trattativa con il Girona sarebbe ormai in dirittura d’arrivo e l’operazione potrebbe chiudersi già in giornata con un’offerta inferiore ai 20 milioni di euro.

Il quotidiano evidenzia un aspetto da non trascurare: essendo Gutierrez un prodotto del vivaio del Real Madrid, il club spagnolo avrebbe diritto al 50% della cifra di una eventuale rivendita. Una clausola che incide non poco sulla valutazione finale del ragazzo e che la dirigenza azzurra deve considerare al momento di formulare l’offerta definitiva. Dopo settimane di contatti, in ogni caso, il club è pronto a tentare l’affondo decisivo per assicurarsi il laterale sinistro per la fascia sinistra di Conte.