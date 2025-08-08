Gutierrez vicinissimo, Cds: "Scambio documenti in corso e c'è un'incredibile casualità"

È vicinissimo Miguel Gutierrez, 24 anni, l’alfiere di fascia sinistra che per un’incredibile casualità arriverà dal Girona, ovvero l’avversario che domani i campioni d’Italia sfideranno al Patini di Castel di Sangro nella quinta amichevole dell’estate. La trattativa procede speditissima, dopo l’accelerata andata in scena nel fine settimana, ma ora è davvero la fase finale: quella dello scambio dei documenti, della definizione degli ultimissimi dettagli, dei placet a tutti gli accordi di contorno a quello sostanziale. dall’operazione il Real guadagnerà la metà dell’importo - intorno ai 9 milioni -, avendo conservato il cinquanta percento sulla futura rivendita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.