Live Hellas Verona-Napoli 1-0: avanti l'Hellas con Livramento, traversa di Anguissa!

71' - Secondo cooling break della gara, Conte prova a riorganizzare la rosa.

69' - Tiro cross di Giovanni Di Lorenzo dalla fascia destra, Montipo' riesce a gestire mandando in corner.

67' - Doppio errore di Mazzocchi che non sfrutta un'ottima trama per gli azzurri: prima serve male Politano e poi perde palla cercando di servire Anguissa. Palla in rimessa dal fondo.

65' - Ancora Anguissa ci prova! Cross di Di Lorenzo e aggancio del centrocampista, destro veloce ma Montipo' chiude.

63' - Brutta botta al volto per Suslov che in un contrasto di gioco riceve una tacchettata da parte di Lobotka in viso.

61' - TRAVERSA DI ANGUISSA! Di Lorenzo e Politano lavorano sulla fascia destra, il capitano scarica al centro per l'arrivo di Anguissa che con un destro preciso schianta il pallone sulla traversa! Sulla ribattuta ci prova Politano ma il sinistro è sbilenco.

58' - Doppio cambio nell'Hellas: entrano Magnani e Suslov, escono Frese e Kastanos.

56' - È molto aggressivo adesso l'Hellas, l'inerzia della gara è a favore dei padroni di casa.

52' - Gran momento per i padroni di casa che spinti dal pubblico gesticono la gara.

50' - GOL DELL'HELLAS, Dailon Livramento porta in vantaggio i giallo blu. Lazovic dalla fascia sinistra pennella un assist d'esterno che premia l'inserimento di Livramento, basta un leggero tocco ad insaccare il pallone in porta.

47' - Tchatchoua recupera palla e serve perfettamente Kastanos, il calciatore cipriota non riesce a centrare la porta con il sinistro a giro.

19.39 - Riparte la gara, ha inizio il secondo tempo.

19.22 - Termina il primo tempo!

45+4' - Frese rischia ancora tantissimo: il retropassaggio per Montipo' è altissimo e il portiere giallo blu deve inventarsi una parata acrobatica con i piedi

45+2' - Botta alla testa per Kvara, costretto al cambio il Napoli: entra Raspadori

45+1' - CLAMOROSA OCCASIONE PER KVARA. Frese regala palla al georgiano che si invola da solo verso la porta ma un intervento di Tchatchoua nega il vantaggio al Napoli, tiro respinto.

45'- Saranno 5' i minuti di recupero.

42' - Il Napoli costruisce benissimo ma Lobotka spreca! L'azione inizia sulla fascia destra con Mazzocchi che si libera di due difensori e serve Di Lorenzo, subito palla all'interno dell'area di rigore con Politano che scarica dietro per Lobotka ma il suo destro è leggermente alto sopra la traversa.

38' - Primo corner per il Napoli ma nè Simeone nè Juan Jesus riescono a spingere il pallone in porta

35' - Gravissima disattenzione del Verona: Frese serve malissimo Montipo' che a sua volta sbaglia servendo Anguissa: il destro del camerunese è però altissimo e non c'entra la porta vuota.

33' - OCCASIONE PER IL NAPOLI! Politano scarica dietro per Di Lorenzo che alza un preciso traversone, premiando l'inserimento di Anguissa: il colpo di testa del centrocampista finisce di poco oltre la traversa.

31' - Tchatchoua commette fallo e calcia il pallone: secondo ammonito della partita

30' - Ci prova l'Hellas dalla fascia sinistra: il cross di Frese è però fortissimo ed impreciso.

29' - Massaggi per Anguissa e tante indicazioni tattiche per Conte, riprende la gara.

26' - Cooling break: viste le temperature, breve pausa per i giocatori.

25' - Ottimo fraseggio del Napoli, Lobotka appoggia per Politano che velocemente vede Simeone ma l'argentino viene chiuso dalla difesa del Verona

23' - Cresce il palleggio del Napoli che lavora sul lato destro del campo

21' - Ennesimo fallo dei padroni di casa: Coppola stende Politano e viene ammonito

20' - Subito un cambio per l'Hellas: costretto ad uscire Serdar, al suo posto Belahyane

18' - Politano è bravo a raccogliere il passaggio di Simeone ma il mancino è leggermente stretto e finisce fuori.

17' - L'Hellas prende campo e guadagna un buon calcio di punizione

16' - Problema alla gamba sinistra per Serdar: il centrocampista dell'Hellas si accascia dopo un contrasto con Politano

14' - Fase di stallo della gara: tantissime le palle perse in fase di costruzione e molta confusione

10' - Il primo tiro della gara è di Kvaratskhelia: destro smorzato e facile parata per Montipo'

9' - Secondo fallo consecutivo su Kvara, il Napoli e Conte si lamentano: il georgiano è stato colpito dopo un bel driblling da Kastanos.

8' - Il Napoli inizia a premere ed aumenta il ritmo: ci prova Anguissa ma Frese è bravo a respingere il destro all'interno dell'area di rigore.

6' - Brutto fallo di Dawidowicz che in maniera irruenta frana su Kvaratskhelia.

5' - Ottima velo di Politano ma Simeone non raccoglie bene l'idea, il Napoli perde palla ed Anguissa è costretto a commettere il primo fallo della partita.

2'- Simeone controlla bene la palla e guadagna un buon calcio di punizione sui 25 metri.

18.30 - Inizia la gara!

18.28 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo!

18.06 - A Sky Sport è intervenuto anche il direttore sportivo Giovanni Manna: Osimhen? "È oggettivo ciò che ha detto il mister, Osimhen è un giocatore importante. Abbiamo preservato l'integrità del gruppo e abbiamo fatto una scelta. Vediamo quello che succede nei prossimi 10 giorni di mercato." Sensazioni? "Non è corretto darle, stiamo a lavoro con il suo entourage." Possibile che resti? "Ha un contratto, se non si trova una soluzione, parleremo con lui." È rimasto sorpreso dalle parole di Conte? "No. Anche noi non siamo felici, volevamo arrivare più pronti all'inizio del campionato. Siamo all'inizio del progetto, per costruire una squadra competitiva" Centrocampo? "McTominay e Gilmour sono giocatori forti, non sono nostri. Dopo la partita penseremo di nuovo al mercato."

17.50 - A poco meno di un'ora dall'esordio in campionato, il Napoli è pronto ad ufficializzare David Neres, prossimo colpo del mercato estivo azzurro. Il classe '97 è da poco atterrato a Roma, all'aeroporto di Fiumicino.

Verona: (4-2-3-1): Montipo, Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese, Serdar, Duda, Dailon, Kastanos, Lazovic, Tengstedt

Napoli: (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Conte.

17.36 - Darko Lazović è intervenuto nel pre-gara ai microfoni di Sky Sport: "È la mia sesta stagione qua, parto per fare meglio di prima. Speriamo di raggiungere la salvezza che è il nostro obiettivo." Quanto ti fidi del Napoli? "Dobbiamo affrontarle tutte, sono una grande squadra nonostante la costruzione. Ci aspetta una partita difficilissima." Non cambia l'amore dei tifosi, vi aiuta? "Sicuramente si, soprattutto lo scorso anno con le tante difficoltà."

17.33 - Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo lavorando bene, sicuramente è poco il tempo con il mister ma c'è massima disponibilità. Oggi ci aspetta una gara difficile, contro un'ottima squadra. Ci siamo preparati bene. Il ruolo? "Poco importa, sono pronto a tutto." Sull'estate travagliata: "Ho già spiegato la mia situazione a tutti, sono qua perché voglio stare qua, voglio giocare nel Napoli. Chi ha la volontà di andare via, va via lo abbiamo visto. Ho grande entusiasmo e sono pronto ad affrontare la stagione."

17.28 - L’Hellas Verona è una delle due squadre, al pari del Sassuolo, contro cui Khvicha Kvaratskhelia ha segnato più gol in Serie A: quattro, in altrettante sfide, inclusa la sua prima rete nel torneo, il 15 agosto 2022, al Bentegodi, proprio alla prima giornata del campionato 2022/23.

17.20 - Nonostante il divieto per i tifosi residenti in Campania sono tantissimi i sostenitori azzurri presenti a Verona: intanto il pullman del Napoli è arrivato all'interno dello stadio.

16.37 - C'è attesa per scoprire le scelte di formazione azzurre: in dubbio la presenza di Buongiorno dal primo minuto, il centrale ha preso una botta alla caviglia nell'allenamento di giovedì.

15.21 - Sono oltre 20mila le presenze assicurate dei tifosi scaligeri, tra abbonati e biglietti venduti, sugli spalti del 'Bentegodi' per la sfida Verona-Napoli. Oltre 2mila saranno i tifosi partenopei presenti nel settore 'Curva Nord - Ospiti'.

Le probabili formazioni:

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tcatchoua, Dawidowicz, Magnani, Frese; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Ballottaggi: Dawidowicz/Magnani-Coppola 55%-45%, Suslov-Kastanos 51%-49%

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

Ballottaggi: Raspadori-Simeone 51%-49%, Buongiorno-Mazzocchi 55%-45%

Parte da Verona il campionato del Napoli. La squadra di Antonio Conte, ancora a caccia di rinforzi pesanti dal mercato, deve sopperire anche a diverse mancanze - a partire naturalmente dal centravanti tipo per il tecnico - e far valere comunque la maggiore qualità sull'Hellas. Di fronte ci sarà la squadra di Zanetti, che inizia a sua volta un nuovo ciclo, probabilmente con una nuova filosofia di gioco oltre che un nuovo modulo, ed attende come negli ultimi anni l'ultima settimana di mercato per strappare prestiti e talenti da valorizzare per coniugare come negli ultimi anni i risultati sportivi ed economici grazie alle tante plusvalenze

L'incrocio al Verona alla prima giornata non è una novità per il Napoli. Le due squadre si sfideranno subito per la quinta volta nella loro storia in Serie A, la quarta di fila in trasferta per i campani in questa striscia. Dopo un pareggio e una sconfitta, il Napoli ha vinto ciascuna delle ultime due partite disputate contro i gialloblù al debutto stagionale di un massimo torneo: l’ultima proprio nell’anno dello scudetto con un rotondo 5-2. Inoltre gli azzurri sono in striscia aperta: il Napoli infatti vinto tutte le ultime sette partite alla prima giornata di Serie A ed è già record. Il Verona è anche la vittima preferita di Kvaratskhelia: è una delle due squadre, al pari del Sassuolo, contro cui il georgiano ha segnato più gol in Serie A, ben quattro, in altrettante sfide, inclusa la sua prima rete nel torneo quando il 15 agosto 2022, proprio al Bentegodi, il calcio italiano e non solo scoprì il suo talento.

Le ultime sul Verona - La squadra di Zanetti è ancora in costruzione ma dovrebbe proporre un 4-2-3-1 con Dawidowicz e Magnani al centro (favoriti su Coppola), Tcatchoua a destra e Frese recuerato a sinistra. Serdar e Duda dovrebbero agire al centro con più avanzati Suslov (non al meglio, eventualmente è pronto Kastanos), Harroui e Lazovic dietro la punta Tengstedt (decisamente in vantaggio su Mosquera).

Le ultime sul Napoli - Diversi dubbi per Antonio Conte: in rialzo le quotazioni di Simeone che insidia Raspadori, con Politano e Kvaratskhelia a supporto. In mediana Lobotka e Anguissa con Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. In difesa dovrebbe farcela Buongiorno, che sta meglio dopo la distorsione di giovedì, nel terzetto con Rrahmani centro-destra e Olivera centro-sinistra. Senza Buongiorno, invece, cambierebbero molte caselle: ipotesi Juan Jesus oppure l'arretramento di Di Lorenzo in difesa (con Rrahmani al centro) e Mazzocchi titolare da esterno destro.

Dove seguirla - Diretta Tv su Sky Sport, DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

Amici di TuttoNapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale del primo incontro in campionato del Napoli di Antonio Conte: dallo stadio Marcantonio Bentegodi gli azzurri sfideranno alle ore 18:30 l'Hellas Verona!