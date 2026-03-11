Hojlund a rischio per il Lecce? Repubblica: "Ha avuto un attacco influenza, le ultime"

Anche in vista del finale di campionato, Antonio Conte deve fare i conti con qualche nuova incognita legata alle condizioni dei suoi giocatori. Come sottolinea Repubblica, avere tutta la squadra a disposizione è stato finora quasi impossibile per gli azzurri. Il quotidiano evidenzia infatti che “avere a disposizione l’organico al completo per il Napoli continua a essere in questa stagione un’utopia e non farà eccezione la volata finale”.

Tra le situazioni da monitorare c’è quella che riguarda Rasmus Hojlund: ha l'influenza

L’attaccante danese, infatti, è stato fermato da un virus influenzale proprio alla ripresa degli allenamenti. Repubblica spiega che “preoccupa meno il virus influenzale che alla ripresa della preparazione ha costretto ai box pure Rasmus Hojlund”. Le condizioni del centravanti saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico del club. Secondo il quotidiano, infatti, “le condizioni fisiche per il bomber danese sono da verificare nei prossimi giorni”, con il Napoli che spera di recuperarlo in tempo per i prossimi impegni di campionato.