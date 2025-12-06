Ngonge può già lasciare Torino: nuova destinazione in prestito solo in un caso

di Antonio Noto

L'attaccante del Napoli Cyril Ngonge, attualmente in prestito al Torino, potrebbe diventare uno dei nomi caldi del mercato di gennaio. La sua situazione è strettamente legata anche ai piani dei granata per Daniel Maldini, con valutazioni che cambiano a seconda dell’evoluzione del mese. Secondo Tuttosport, il club piemontese sta monitorando con attenzione ogni sviluppo, consapevole che un’eventuale uscita di Ngonge potrebbe aprire nuovi scenari tecnici e di mercato.

"Per il Torino avrebbe senso l’operazione solo nel caso in cui emergessero scelte diverse sul fronte Ngonge. Cioè se il belga riuscisse a trovare una nuova destinazione in prestito. Accontentando il Napoli. Andando avanti così, nel corso di gennaio potrebbe anche consumarsi un addio, se il suo entourage trovasse un’altra società disposta a scommettere su di lui. E ad accollarsi il suo contratto, nonché gli accordi col Napoli. A quel punto il Torino potrebbe anche valutare la separazione anticipata".