AS - Milik, c'è il sì all'Atletico: ora si lavora per abbassare le cifre di ADL

Quella di Arek Milik è una situazione in costante divenire, e che in queste ore sta trovando nuovi tasselli da inserire nel puzzle. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, infatti, il giocatore avrebbe dato il suo sì per il trasferimento all'Atletico Madrid, che lo avrebbero individuato come erede di Diego Costa che ha rescisso il contratto proprio in queste ore.

Al momento, però, il tutto deve passare sul binario tra il club spagnolo ed il Napoli: De Laurentiis, infatti, non scende dalla sua richiesta di 15 mln per far partire l'attaccante polacco. La speranza - si legge - è che il patron del Napoli possa accettare un'offerta da 8-10 mln, magari con delle clausole comprese.