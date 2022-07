AS - Ottimismo per chiusura con Kepa! Trattativa col Chelsea va avanti, le ultime

Il Napoli insiste per Kepa, il portiere scelto per essere il titolare della prossima stagione. Lo spagnolo al Chelsea non gioca più

Il Napoli insiste per Kepa, il portiere scelto per essere il titolare della prossima stagione. Lo spagnolo al Chelsea non gioca più e spinge per la cessione. L'edizione online del quotidiano AS fa sapere che il Napoli è ottimista per la chiusura dell'affare in prestito coi Blues che pagherebbero parte degli 8 milioni di ingaggio. La trattativa va avanti e tra le due società c'è un ottimo rapporto dopo l'affare Koulibaly.