CdM - Fabian rimpianto del Barcellona: lui non ha mai nascosto di voler tornare in Liga

La Spagna è sempre nei suoi pensieri, sia per la voglia di riconquistare la Nazionale che per quel desiderio mai nascosto di tornare in Liga. Fabian Ruiz è cresciuto al Betis Siviglia, guardando alle grandi di Spagna come prospettiva dei propri sogni. Tra questi club c’è il Barcellona che lo considera un rimpianto perché, quando il Napoli lo portò via da Siviglia pagando la clausola di 30 milioni di euro, non s’oppose. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.