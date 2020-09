CdM - Koulibaly, il City punta i piedi: posta deadline per chiudere la trattativa

Kalidou Koulibaly è in uscita, il che è ormai abbastanza noto, ma la trattativa con il Manchester City stenta a decollare verso la chiusura definitiva. Questione economica o legata alle difficoltà evidenti di una trattativa nella quale i citizens non vogliono ancora discutere direttamente con il Napoli (il caso Jorginho brucia ancora), fatto che sta che il difensore senegalese al momento è bello che piantato con i piedi per terra all'ombra del Vesuvio.

Il City, però, sembra pronto ad alzare il capo e guardare il Napoli negli occhi, per definire una deadline oltre la quale non si andrà oltre: secondo quanto riportato oggi da Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, il Manchester City vorrebbe chiudere l’affare entro il 15 settembre ma ha solo l’accordo con Koulibaly, non c’è ancora il rilancio per convincere De Laurentiis. La situazione resta del tutto in divenire, ma la data posta dal club inglese potrebbe accelerare i lavori.