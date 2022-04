CdM - Sarri vuole Mertens alla Lazio: c'è già stato un contatto, la risposta del belga

Dries Mertens non ha ancora rinnovato col Napoli e a fine stagione potrebbe dire addio, tante società lo tentano, tra queste c'è anche la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens non ha ancora rinnovato col Napoli e a fine stagione potrebbe dire addio, tante società lo tentano, tra queste c'è anche la Lazio. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Lotito vorrebbe rinnovare il contratto a Sarri in scadenza nel 2023 ma il sì non è ancora arrivato proprio in attesa di garanzie sul mercato. Sarri ha parlato con Lotito di Mertens che nel suo triennio napoletano ha costruito un patrimonio di 72 reti e 32 assist. Un’operazione alla Pedro, prelevato la scorsa estate a parametro zero dopo che non aveva rinnovato con la Roma. Qualche contatto c’è già stato per sondare la disponibilità, esplorare i desideri di Mertens che ha dato priorità al Napoli, come del resto ha anche annunciato. Non valuterà altre proposte fino a quando non ha parlato con il Napoli".