CdM - Si sblocca situazione Ospina, Osimhen e Koulibaly: faranno tampone anche a Leicester

"Inizia la missione Leicester per il Napoli: ci saranno anche Ospina, Osimhen e Koulibaly, che sono stati in uno dei paesi dell’area rossa negli ultimi dieci giorni per giocare con le rispettive Nazionali". Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta così la questione.

"La situazione si è sbloccata, è stato realizzato un percorso ad hoc per questi giocatori. Tutto il gruppo-squadra si è sottoposto al tampone (il Napoli lo fa per ogni gara a prescindere dai protocolli, nonostante siano tutti vaccinati con doppia dose) e ha dato esito negativo, Ospina, Osimhen e Koulibaly si sottoporranno al tampone anche a Leicester. Una precauzione in più che legittima l’esenzione dai dieci giorni d’isolamento concessa dal governo inglese agli sportivi professionisti che partecipano a competizioni d’alto livello come le coppe europee.