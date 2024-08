CdM - Valutazioni su Meret, Napoli si informa su altri profili: c'è anche Szczesny

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:03 In primo piano

Alex Meret ed un futuro che potrebbe clamorosamente cambiare. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, le valutazioni sull'estremo difensore del Napoli potrebbero anche cambiare, considerate le difficoltà a raggiungere l'intesa per il rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2025.

"L'errore contro il Girona ha riacceso il dibattito, il Napoli nelle scorse settimane si era portato avanti sul rinnovo del contratto di Meret in scadenza a giugno 2025. La distanza non era ampia, l'intesa di massima abbastanza vicina ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato nelle valutazioni del Napoli. Potrebbe essere anche un temporale estivo, non ci sono offerte che fanno pensare a prospettive concrete di cessione ma va registrato che il Napoli si è informato su altri portieri disponibili sul mercato. Tra questi, secondo voci, anche lo juventino Wojciech Szczesny'."