Cds - ADL apre a CR7 con l'80% già pagato, ma ora Mendes deve concretizzare l'idea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Mendes ha prospettato il prestito di Cristiano Ronaldo al Napoli e la cessione di Victor Osimhen, racconta il Corriere dello Sport che sottolinea che "De Laurentiis, incalzato da mesi dal vecchio amico Jorge e già nel 2018 tentato dall'operazione prima della Juve, questa volta s'è fermato a riflettere nel nome del calcio, degli affari, del marketing, del merchandising e dell'immagine. Ovvero: parliamone, ma sia chiaro che l'80-85% dei 24 milioni di stipendio dovrebbero essere pagati dal Manchester e che il cartellino di Osi vale 130 milioni di euro".

Al momento non esiste una trattativa ma soltanto una proposta di Mendes, manager di Cristiano e anche di Navas, recapitata a ADL: "Lo United le sta provando tutte per acquistare un attaccante - ha offerto 100mln all'Ajax per il brasiliano Antony - e di Osimhen è innamorato da tempo, ma l'eventuale chiusura dell'affare avrebbe costi clamorosi: 130mln per Victor, più il prestito di Cristiano e 19-20 milioni a copertura del suo ingaggio da 24 milioni. A DeLa, insomma, Cr7 costerebbe un anno d'ingaggio da 4-5 milioni, più percentuali legate alle operazioni di marketing e merchandising. L'operazione non intaccherebbe la riduzione del monte-stipendi intrapresa da mesi e fino a giovedì la strada è ancora lunga".