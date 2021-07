Cds - ADL attende Insigne, ma non lo cederà: pure senza rinnovo, resterà a scadenza

Il Napoli aspetta Lorenzo Insigne, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che la società attende una sua telefonata, un messaggio o comunque un segnale utile a sancirne la volontà di affrontare il discorso del rinnovo. Per ADL - si legge - toccherà a Lorenzo spiegare i suoi desideri e i suoi programmi in merito al futuro, alla carriera e alle aspirazioni tecniche ed economiche, ingaggio in testa: "Finora nessuno ha dichiarato alcunché e in agenda non ci sono appuntamenti neanche con il manager Pisacane, ma stando alle notizie venute fuori informalmente le parti sono lontanissime. E se alla fine l'accordo non sarà trovato e il capitano non sarà ceduto, beh, il Napoli lo porterà a scadenza senza battere ciglio. Sì: lo terrà a parametro zero fino all'ultimo giorno del suo contratto".