CdS - Alta tensione Roma-Napoli, scontro totale per Milik: 4 problemi mettono a rischio l'affare, i dettagli

Tanti, troppi problemi. Tutti sorti nelle ultime ore, dopo le visite mediche di Arkadiusz Milik con la Roma che avrebbero innestato dei dubbi nel club giallorosso (che però smentisce). Sembrava tutto fatto, invece, il domino degli attaccanti che dovrebbe portare il polacco nella Capitale ed Edin Dzeko alla Juventus si è bloccato sul più bello. E adesso rischia addirittura di saltare, secondo il Corriere dello Sport, benché la volontà collettiva sia quella di trovare un punto di incontro, visti i notevoli e molteplici interessi in ballo.

ROTTURA TOTALE - Ci sono almeno quattro questioni - scrive il quotidiano romano - che in questo momento fermano l'affare. In primis, come già emerso nei giorni scorsi, il muro contro muro tra il Napoli e l'agente dell'ex Ajax David Pantak (che chiede commissioni importanti) sulla questione multe e sull'ipotesi di intentare una causa per danni d'immagine dopo l'ammutinamento di Salisburgo, oltre che sugli stipendi di luglio e agosto a cui il giocatore non vuole rinunciare. Quest'ultimo avrebbe chiesto al Napoli di rinunciare alla richiesta di multa e all'idea di chiedere i danni d'immagine, De Laurentiis per ora non molla, ma le parti sono al lavoro per risolvere.

LE RICHIESTE DELLA ROMA - Inoltre, si legge, sono sorte delle nuove problematiche dopo le visite mediche. La Roma avrebbe provato a cambiare le carte in tavola, benché Milik abbia ottenuto l'idoneità sportiva, e avrebbe chiesto al Napoli una riformulazione delle condizioni di pagamento che ha fatto infuriare i dirigenti partenopei. Nell'ultimo contratto telefonico tra Fienga e De Laurentiis la tensione è schizzata alle stelle. Intanto Edin Dzeko alla Juventus è in stand-by, in attesa che si risolva tutto. E secondo il quotidiano non sarebbe da scartare l'ipotesi che tutto salti e che la Roma si tenga il suo capitano.