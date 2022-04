CdS - Anguissa costerà 11mln, già pianificato il riscatto: presto sarà del Napoli

Il Napoli ha perso contro Milan e Fiorentina e, guarda caso, in entrambe le partite non c'era Anguissa

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha perso contro Milan e Fiorentina e, guarda caso, in entrambe le partite non c'era Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense ha saltato l'ultima sfida per squalifica e il Napoli ha rimediato un ko. Anguissa, come ricorda il Corriere dello Sport, è troppo prezioso per Spalletti e lunedì prossimo tornerà in campo dal primo minuto, intanto è stato pianificato il futuro, il giocatore verrà riscattato, il quotidiano scrive: "Undici, invece, sono i milioni da versare nelle casse del Fulham per il suo riscatto: a suo tempo, l'operazione è già pianificata".