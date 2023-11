Cds annuncia: "ADL sta per tornare a Roma: il commissariamento è finito"

Aurelio De Laurentiis sta per fare ritorno a Roma. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Oggi, per gradire, a Castel Volturno andrà in scena un allenamento congiunto con la Juve Stabia: la prima sfilata. Con De Laurentiis ad accompagnare Walter e la squadra prima di salutare tutti e rientrare a Roma: il tempo del commissariamento è finito. Le chiavi del Napoli sono nelle mani di Mazzarri".