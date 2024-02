CdS - Caos Zielinski: ufficialmente affaticato, ma il problema è un altro

Piotr Zielinski a fine stagione lascerà il Napoli. L'annuncio è arrivato ieri da parte di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski a fine stagione lascerà il Napoli. L'annuncio è arrivato ieri da parte di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane. Il centrocampista polacco andrà via in scadenza. Intanto mancherà anche oggi per il match col Verona.

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mancherà Zielinski ufficialmente affaticato - neppure ieri si è allenato, solo palestra - e nell'umore turbato per l'esclusione dalla lista Uefa che gli impedirà di esserci col Barcellona in Champions".