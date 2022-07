CdS - Chelsea pronto a spendere 40mln per Koulibaly ma occhio a City, Psg e Barça

Qualcosa si muove attorno al futuro di Kalidou Koulibaly che è atteso in ritiro a Dimaro Folgarida

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualcosa si muove attorno al futuro di Kalidou Koulibaly che è atteso in ritiro a Dimaro Folgarida. Il Chelsea avrebbe informato Fali Ramadani, il manager di Koulibaly, di essere pronto a investire i 40 milioni di euro necessari. A maggior ragione dopo l’affondo del Bayern per De Ligt. I Blues sono in cima, sono in testa, ma il Barça resiste e il Psg potrebbe rientrare in corsa nel caso in cui non riuscisse a chiudere per Skriniar. Ieri, tra l’altro, ancora in Inghilterra hanno svelato una telefonata del City: informativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.