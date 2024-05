CdS - Conte, svolta vicina: la chiave sono le garanzie, i dettagli dell'offerta

TuttoNapoli.net

"Napoli vota Antonio, De Laurentiis punta tutto su Conte", è questo il titolo del Corriere dello Sport dedicato al Napoli: dopo il no di Gian Piero Gasperini i partenopei punteranno tutto su Antonio Conte, anche se al momento resta il problema dell'ingaggio: "Conte, sia chiaro, non è e non è mai stato considerato un’alternativa: sarebbe folle pensarlo. Il profilo è top come il suo curriculum, e di conseguenza sono elevati anche i costi dell’operazione: 20 milioni lordi a stagione, dicevamo, compreso lo staff tecnico. De Laurentiis è orientato a offrirgli un ingaggio da 6 milioni (o poco più) e a pareggiare l’offerta autunnale, quando il Napoli era ancora in lizza per la Champions e per tutto, con un bonus legato proprio alla qualificazione alla regina delle coppe. Conte, invece, non vuole bonus e neanche clausole", si legge sul quotidiano.

Inoltre il tecnico ha ribadito più volte di volere garanzie. "Il progetto lo affascina ed è pronto ad accettare, però alle sue condizioni. Mentre Adl, che sotto il profilo della proposta d’ingaggio s’è già spinto anche oltre i 5 milioni di Ancelotti (e teoricamente Gasperini), chiede di venirgli incontro. La trattativa procede, i contatti sono continui: la svolta, in un senso o nell’altro, è vicina". A breve dunque dovrebbe arrivare la risposta definitiva.