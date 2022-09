CdS - Dall'ironia della diffidenza all'amore viscerale: il mondo ribaltato da Kvara e Kim

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Amore viscerale per il Napoli di Kvaratskhelia, Kim, Raspadori, Simeone e compagnia: c'erano un georgiano e un coreano che poco più d'un mese fa si prestavano all'ironia della diffidenza, ma oggi Kvara e Minjae sono sempre in copertina. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si esalta il grande impatto dei nuovi arrivati in maglia Napoli.

"E mica soltanto a Napoli: le luci di San Siro, del Maradona e di Ibrox. Le luci della ribalta e un incubo trasformato in un sogno scudetto da uno straordinario Spalletti: il passato è glorioso, è sacro, ma da qualche settimana si parla soltanto di presente. E allora, la nuova era: fino ad agosto l'aria era piena di rimpianti per la cessione di Koulibaly e Fabian e i mancati rinnovi di Insigne, Ospina e Mertens - tremendo colpo per il popolo azzurro -, ma poi è successo qualcosa. Di bello: sono esplosi Kvaratskhelia e Kim, gli uomini acquistati per sostituire Lorenzo e Kalidou; Jack e il Cholito hanno cominciato a segnare e a decidere più di Ounas e Petagna (altri ceduti); Meret ha ripreso a volare leggero come l'aria sotto lo sguardo della chioccia Sirigu; e Di Lorenzo, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Politano, Zielinski e Osimhen - la vecchia guardia - si sono messi a dirigere l'orchestra dei nuovi con stimoli rinnovati e una maestria da leader finora inespressa".