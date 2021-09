CdS e l'offerta dell'Inter a Insigne: "7mln alla firma e quadriennale da 6mln all'anno"

Chiusa la sessione estiva del calciomercato, Lorenzo Insigne potrà valutare con calma la situazione legata al suo futuro con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Se l’Inter, che ci ha provato (ma blandamente) volesse veramente Insigne, potrebbe semplicemente rinnovare la sua proposta assai scugnizza: sette milioni di euro alla firma, quadriennale da sei, disponibilità dei diritti d’immagine e una Milano nerazzurra da bere. In alto i calici, si direbbe, ma la cautela va servita come dessert, perché nel calcio c’è sempre un ‘tiraggiro’, che può stupirti, lasciandoti a bocca spalancata".