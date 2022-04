Cds elogia Spalletti: "Dal veleno e le macerie di 9 sconfitte al sogno Scudetto"

Rilancio Spalletti, dalla Champions al sogno possibile, scrive il Corriere dello Sport analizzando il percorso del Napoli

Rilancio Spalletti, dalla Champions al sogno possibile, scrive il Corriere dello Sport analizzando il percorso del Napoli, iniziato col "veleno che s’avvertiva intorno, c’era il senso compiuto della disfatta, si scorgevano i detriti delle macerie, il rimpianto per aver buttato via, all’ultima giornata ma con nove sconfitte (in campionato) alle spalle, la qualificazione in Champions League e almeno 50 milioni di euro. E poi c’era da immergersi nell’anima di una squadra, scomporla e poi ricostruirla, offrirle le certezze svanite, liberarla da quei retro-pensieri sgarbati d’una città «terribilmente offesa»".

Grandi elogi a Spalletti che "s’è inventato la funzione di scudo-umano per ammorbidire e poi domare l’effetto-Insigne, ha assecondato il progetto, anzi l’ha arricchito, e al di là di ciò che ora brilla all’orizzonte - quel tesoretto della Champions League, l’oro del Napoli che verrà, da due anni rimasto un miraggio - e poi l’ha (ri)elaborato a modo suo, inserendo nel puzzle le faccine sorridenti di Lobotka e di Rrahmani, offrendo ad Elmas gocce di felicità smarrita, custodendo l’esuberanza di Zanoli fino a quando non ha dovuto sfruttarla, aggiungendo Mario Rui alla difesa, sottraendo alibi alla pigrizia mentale del gruppo e spruzzando autorevolezza per resistere aggrappato al «Sogno». Napoli, ha scoperto una vita nuova, densa ed emozionante, sapendo che - vada come vada - esisterà un futuro".