CdS - Emerson Palmieri, il Napoli vuole stringere: due possibili formule per il trasferimento

Il Napoli guarda al mercato in entrata per la prossima sessione di mercato. Uno dei giocatori accostati in maniera insistente al club di De Laurentiis porta il nome di Emerson Palmieri: vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex terzino mancino della Roma sarebbe stato indicato proprio come elemento ideale per rinforzare la corsia mancina e dunque la rosa a disposizione di Rino Gattuso.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il Chelsea vorrebbe cedere l'italo-brasiliano a titolo definitivo o magari in prestito oneroso. Il Napoli sta tenendo vivi i contatti con gli intermediari per arrivare al giocatore, che viene valutato dai blues intorno ai 10 mln di euro. Il rapporto tra i club è ottimo, e non è impossibile che alla fine il giocatore possa approdare proprio in prestito all'ombra del Vesuvio, magari in coda alla sessione di mercato.