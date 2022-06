CdS - Giuntoli incontra agente Ostigard, accordo totale su ingaggio: difensore ad un passo

Si avvicina il quarto difensore per il Napoli dopo l'addio di Tuanzebe. Qualche giorno fa il ds Giuntoli ha incontrato Jim Solbakken

Si avvicina il quarto difensore per il Napoli dopo l'addio di Tuanzebe. Qualche giorno fa il ds Giuntoli ha incontrato Jim Solbakken, manager di Leo Ostigard. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'accordo con il giocatore è totale e dunque non resta che chiudere con il Brighton, il club che lo ha acquistato nel 2018 pur non consentendogli mai di debuttare in Premier. Potrebbero bastare 5-6 milioni per la chiusura, il centrale sogna di unirsi coi nuovi compagni già a Dimaro.