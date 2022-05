CdS - Il centravanti del futuro è Scamacca! Ma piacciono altri due profili

Gianluca Scamacca è la prima opzione del Napoli per l'eventuale sostituzione di Victor Osimhen che ha mercato in Premier League

Gianluca Scamacca è la prima opzione del Napoli per l'eventuale sostituzione di Victor Osimhen che ha mercato in Premier League. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive: "Il centravanti del futuro, che starebbe dentro al cosiddetto progetto, si chiama Gianluca Scamacca, ha ventitré anni, un fiuto del gol e una fisicità che rassicurano, come Sebastien Haller (che però ha 28 anni) o come Martin Terrier (25 del Rennes)".