CdS - Il Napoli s'è perso, Gattuso al bivio: tra Bergamo e il Granada, in 5 giorni si gioca tutto

"Brivido Napoli, Gattuso al bivio". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli all'interno delle sue pagine sportive. Secondo il quotidiano, l'allenatore alabrese in cinque giorni si gioca tutto: oggi a Bergamo contro l'Atalanta c'è in palio una bella fetta del discorso quarto posto, giovedì al Maradona contro il Granada gli azzurri si giocheranno il prosieguo del percorso in Europa League.

"Il Napoli s’è perso (innanzitutto) in questi quaranta giorni del 2021 - si legge sul giornale romano -, ha resistito in Coppa Italia in sedicesimi e ottavi di finale che da «comodi» - contro l’Empoli e lo Spezia - si sono trasformati in faticosi ed hanno costretto a sfruttare insospettabili ed ha generato un accumulo di acido lattico; e poi, tra campionato, Coppa Italia, Super Coppa ed Europa League, ha scoperto difficoltà psicologiche, uno stress da prestazione ch’è evaporato raramente (a Cagliari, con la Fiorentina, per carattere con la Juventus) e una varietà di interpretazioni tattiche (su tutte: la difesa a tre con l’Atalanta) che sono servite per arricchire il caos e ad acuire per una notte almeno alcuni disagi".