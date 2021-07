CdS - Insigne, dribbling sul rinnovo: l'agente era a Castel Volturno ma ADL e Giuntoli non c'erano

Futuro in bilico per Lorenzo Insigne, rinnovo di contratto difficile, parti distanti. Ieri giornata potenzialmente calda, divenuta tiepida. Al Konami Center di Castel Volturno era presente il suo agente, Pisacane, ma non c'erano né De Laurentiis nè Giuntoli. Pisacane, scrive il Corriere dello Sport, era lì per questioni legate, forse, a qualche giovane del vivaio. Chiaro che la situazione Insigne sia in questo momento centrale, ma a quanto pare non è ancora tempo di sedersi a tavolino col Napoli per parlarne. Il giocatore d'altronde è in vacanza.