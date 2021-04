Cds - Insigne, rinnovo o cessione? Non inizierà la prossima stagione in scadenza

Tra Insigne e Napoli sarà una trattativa intorno alla quale non ci sarà né glassa né demagogia, ma un ruspante conflitto di interessi tra due parti, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che si tratta di due aziende, ognuna delle quali con interessi economico-finanziari che all’epoca del Covid finiranno per svuotare il calcio dei suoi sentimenti.

TEMPI - Insigne e il Napoli - si legge - hanno la consapevolezza che un capitano non può iniziare la stagione in cui il contratto andrà in scadenza senza averne discusso in termini definitivi, dunque decidendo cosa fare. Se per distanza o divergenze dovesse il rinnovo diventare irrealizzabile, sarebbe complesso per entrambi poi cominciare il campionato facendo finta di niente.