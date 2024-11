Cds - Kvara, non c'è ancora il rinnovo: spazio a sondaggi e flirt (anche) col Barcellona

vedi letture

A destra c’è Lamine Yamal, al centro Lewandowski, ma è a sinistra che il Barcellona vuole rinforzarsi per la prossima stagione, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport in merito ai rumors su un assalto a Kvicha Kvaratskhelia, considerato un giocatore da Barça, un crack, come dicono in Spagna. Senza il rinnovo del contratto si ascoltano progetti e perché no, abbozzi di proposte, ma resta legato al Napoli che gli vuole rinnovare il contratto.



I quotidiani catalani non hanno dubbi: Kvaratskhelia è tra i nomi per rinforzare la squadra per la prossima stagione.

Fa parte di un casting che vede coinvolti anche il milanista Rafa Leao e lo spagnolo dell’Athletic, Nico Williams, esploso all’ultimo Europeo in Germania. L’attualità, invece, dice che Khvicha è concentrato in questi giorni solo ed esclusivamente sulla nazionale, che alle 18 gioca contro l’Ucraina a Tbilisi. Poi volerà martedì a Olomouc per la sfida contro la Repubblica Ceca.