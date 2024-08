Cds - L'ultimo affondo di Manna: Lukaku più conguaglio da ricevere con Osimhen al Chelsea

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:00 In primo piano

Oggi nuovo incontro col Chelsea per sbloccare l'affare Lukaku. Come scrive il Corriere dello Sport, il ds Manna presenterà una nuova proposta: ancora Osimhen sul tavolo del Chelsea - fermi restando la volontà e il placet di Victor - disegnando una nuova operazione con formula differente: a titolo definitivo, Rom più conguaglio. Su Victor, dopo l’uscita di scena del Psg, ci sono anche l’Arsenal e l’Arabia sullo sfondo: di offerte, però, neanche l’ombra. In ogni caso, sarà una corsa contro il tempo: alla fine del mercato mancano otto giorni. Più l’estensione araba al 6 ottobre.