CdS - La missione di Giuntoli: convincere il Lille per avere Mandava a gennaio

Il Napoli pensa a rinforzare la fascia sinistra della difesa nel mercato di gennaio, puntando su Reinildo Mandava del Lille. È questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: “La tentazione di intervenire esiste, eccome, ci sono anche nomi ricorrenti e contatti frequenti tenuti vivi, sarà indispensabile confrontarsi con il Lilla che non ha (adesso) alcuna intenzione di liberare Mandava, l’esterno basso che piace tanto a Giuntoli e che a giugno prossimo andrà in scadenza.

Tra otto mesi, sarà tutto più semplice, ovvio, anche perché Ghoulam avrà concluso il suo (sfortunatissimo) mandato e sarà libero: a quel punto, uno esce e uno entra. Però Giuntoli vorrebbe giocare d’anticipo, provare a solleticare il Lilla per farsi dare Mandava (dieci presenze in campionato, di fatto un titolare) e sistemarsi per il prossimo quadriennio, finale di stagione compreso (ovviamente)”.