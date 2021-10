CdS - Meret rinnova solo col posto fisso: il Napoli vuole blindarlo, ma trattativa è complicata

Alex Meret rinnova solo col posto fisso. E' questo il titolo del Corriere dello Sport oggi in edicola. Dopo le parole del suo agente, il quotidiano spiega che il portiere azzurro, contratto in scadenza nel 2023, non è detto resti a Napoli anche in futuro. La società, si legge, sta provando da tempo a trovare la quadra per il rinnovo, perché considera Meret un patrimonio da blindare, ma la situazione non è al momento facile. Il portiere, infatti, non avverte la fiducia degli allenatori, da Gattuso a Spalletti. Vuole continuità per sentirsi realmente convinto di restare a Napoli.