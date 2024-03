CdS - Osimhen potrebbe non andare nemmeno in panchina: le ultime

"Non sta granché bene, l’affaticamento accusato dopo la notte di Champions a Barcellona ha seminato strascichi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è stato convocato per la trasferta di Milano: la prima notizia è questa, la seconda invece è che non giocherà dal primo minuto. Sull'attaccante nigeriano scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ritiene molto improbabile la sua presenza da titolare a San Siro: "Non s’è allenato giovedì e neanche venerdì, ieri ha fatto qualcosa con il gruppo e la sua partecipazione alla prima delle dieci partite fondamentale per il futuro del Napoli è stata costantemente in bilico. Non sta granché bene, l’affaticamento accusato dopo la notte di Champions a Barcellona ha seminato strascichi, e alla fine Calzona non sa ancora se riuscirà finanche a portarlo in panchina".

Provino decisivo in mattinata, pronto Raspadori

Il quotidiano spiega: "Oggi, in occasione del classico risveglio muscolare in hotel, andrà in scena l’immancabile provino vecchia maniera che fa un po’ i conti con le condizioni fisiche e un po’ con quelle psicologiche, perché un giocatore è sempre (o spesso) il miglior medico di se stesso. Jack, Raspadori, nel frattempo è pronto a completare il tridente con Politano e Kvara".