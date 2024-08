Cds - Quasi 80mln dall'Al-Ahli, ma Osimhen ha già rifiutato: ha l'accordo col Psg

Victor Osimhen ha rifiutato il trasferimento in Saudi League. Per il momento è andata così: il Napoli ha ricevuto un'offerta per il cartellino di Osi dall'Al-Ahli, uno dei club del Pif, Public Investment Fund, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro, ma Osi ha ringraziato e declinato.

In attesa che si sblocchi qualcosa in Europa, e più nella fattispecie a Parigi: il giocatore ha da tempo l'accordo con il Psg, rintanato però da luglio in un silenzio che è un po' strategia e un po' rigidità. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli e il giocatore hanno registrato l'offerta ma anche in questo caso la proposta non è stata archiviata come interessante dall'attaccante