Cds - Retroscena Osimhen: ha apprezzato il contenuto della nota del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non voleva offendere, dileggiare o deridere Osimhen: la sintesi del comunicato diffuso ieri in merito al Socialgate, il caso dei due video pubblicati sull’account TikTok del club dedicati a Osi e che hanno profondamente irritato Osi, è questa. E a quanto pare Victor ha apprezzato il contenuto e soprattutto il segnale della società: il modo migliore per continuare a correre e segnare in campionato e in Champions alla vigilia della trasferta di Lecce. Lo riporta il Corriere dello Sport.