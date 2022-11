CdS ricorda - Il 30 aprile lanci d'uova contro Spalletti e squadra, ora c'è la sopresina

Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive della svolta estiva in casa azzurra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Era il 30 aprile, il Napoli era già in Champions ma il pullman fu bersagliato all’arrivo allo stadio e la squadra di Spalletti processata con slogan e striscioni È stato l’inizio della rivoluzione che sa di impresa. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive della svolta estiva in casa azzurra titolando: "Gli hanno tirato le uova ora hanno la sorpresina".

Ecco cosa si legge sul quotidiano: "Da non credere: i duri e puri arrivarono un paio d’ore prima che cominciasse la partita, muniti di uova e di slogan, come se non ci fosse un domani. Ma il 30 aprile del 2022, quando stava per cominciare Napoli-Sassuolo, quella squadra solo «umanamente imperfetta», aveva comunque imbandito la tavola per sistemarci su l’argenteria della Champions.

Le vigilie sono tutte uguali, più o meno, ma quando Spalletti salì sul pullman, e con lui i calciatori, pur portandosi dentro l’amarezza per aver visto svanire lo scudetto tra la Fiorentina, la Roma e poi l’Empoli, potevano sentirsi soddisfatti di quel terzo posto, in linea con il Progetto: erano riusciti a ricostruire un clima nuovo, almeno così sembrava, a undici mesi esatti dalla notte dei veleni, il 23 maggio del 2021, quando contro il Verona, però dopo averne perdute nove, la qualificazione in Champione era svanita e con essa, nella nube tossica d’una città ferita, s’erano dissolti pure un’altra cinquantina di milioni, da aggiungere a quelli della stagione precedente. Il calcio non ha memoria e Napoli-Sassuolo finì per trasformarsi (nonostante il 6-1) in una turbolenta passeggiata all’inferno, in uno stadio rivoltatosi contro chiunque.