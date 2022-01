CdS - Si è visto il Napoli del futuro: senza Insigne, ma con Elmas che sa fare tutto

Contro il Bologna, scrive il Corriere dello Sport, “si è visto, probabilmente, uno spicchio del Napoli del futuro, senza il suo capitano ma con un giocatore, in fase offensiva, che può diventare l’uomo che fa la differenza". Il riferimento del quotidiano è a Elmas, con Di Lorenzo 29 presenze stagionali, nessuno ha giocato più partite di loro, il macedone spesso solo spezzoni di gara. Ma Elmas gode della fiducia di Spalletti che punta sempre su di lui schierandolo in diversi ruoli e lui riesce bene a fare tutto. Una pedina preziosa per il Napoli.