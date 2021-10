Cds - Spalletti ha scelto: a sorpresa giocherà Ospina!

Domani con il Toro toccherà ancora a David Ospina difendere la porta, nonostante una maratona estenuante in giro per il mondo, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport ricordando che era già accaduto con la Juventus, ma in quel caso Meret era infortunato e dunque si trattava di un vero e proprio stato di necessità mentre stavolta Spalletti ha compiuto una scelta nonostante l'italiano sia rientrato martedì e lui appena ieri.