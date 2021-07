Cds - Spalletti vuole Insigne, ora tocca ad ADL: filtrano le posizioni delle parti

Sì ad Insigne, ora tocca a De Laurentiis, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport che analizza la situazione del capitano partendo dalle parole di Luciano Spalletti in conferenza: "A me farebbe piacere condividere questo percorso insieme, ma poi naturalmente ci sono altre questioni e quelle le andremo ad analizzare quando lui ritorna". Il rinnovo del capitano è il primo passo per permettere a Spalletti di centrare l'obiettivo del ritorno in Champions: per il tecnico è tutto chiaro e diverso dalle precedenti gestioni perchè - si legge - Insigne non è Totti e neanche Icardi, e la sua centralità è chiara come il sole.

TRATTATIVA - Attenendosi alle mezze notizie veicolate dagli amici degli amici - scrive il quotidiano - le posizioni di partenza per trattare il rinnovo con De Laurentiis non sono convergenti. Tutt'altro: il giocatore aspira a un ritocco verso l'alto dell'ingaggio attuale da 5 milioni di euro, mentre il club punta a un ritocco verso il basso. Anche il tecnico, dopo chiacchierate informali, proverà a capire le intenzioni di un giocatore che per caratteristiche e talento potrebbe rappresentare un uomo fondamentale.