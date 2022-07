CdS su Dybala - Napoli ha rilanciato con offerta più alta della Roma: la situazione

Napoli e Roma in corsa per Paulo Dybala. Sul Corriere dello Sport si parla dell'argentino conteso da partenopei e giallorossi

Napoli e Roma in corsa per Paulo Dybala. Sul Corriere dello Sport si parla dell'argentino conteso da partenopei e giallorossi: "La Roma ha incontrato gli agenti e offerto 4,5 milioni più bonus per quattro anni Ma il Napoli è in agguato con una proposta più ricca e adesso crede nel sorpasso.

Paulo Dybala e la Roma continuano a ronzarsi intorno. E il Napoli ronza nelle immediate vicinanze. E José Mourinho ronza nelle orecchie della sua società, insistente com’è, ingombrante come sa essere quando è il momento, e sa benissimo che questo è il momento. Stanno lì lì per toccarsi, la Joya e la Magica, finché non passa un refolo di vento e li trascina indietro, li allontana e poi lascia che si riavvicinino.

Si toccheranno, alla fine? Possibile, però tutt’altro che sicuro perché il Napoli ha contrattaccato con un’offerta economica superiore a quella della Roma e i rappresentanti del giocatore recitano superbamente la parte del Cavalier Tentenna.