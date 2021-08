CdS - Tentazione Loftus-Cheek a centrocampo: poco spazio al Chelsea, Giuntoli ci riflette

Da qui al 31 agosto il Napoli proverà a prendere il centrocampista che tanto serve a Luciano Spalletti. E nel ventaglio di nomi già noti, da Sofyan Amrabat a Sander Berge passando per Youssouf del Saint-Etienne, ne è spuntato uno di spessore sul quale la società sta meditando: Ruben Loftus-Cheek, 25 anni, riserva del Chelsea. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, parlando di ipotesi a sorpresa, di una tentazione fortissima che non è ancora una trattativa:

"Adesso che Giuntoli ha cominciato a riflettere su Ruben Loftus-Cheek (25) c’è la possibilità concreta che si ricominci a chiacchierare sull’asse Londra-Napoli. Il centrocampista da ottenere in prestito ha il fisico di Loftus-Cheek (un metro e novantuno), la capacità di giocare in vari modi (sperimentata anche con Sarri), muscoli di acciaio e tendenza a interdire e a rubare palloni. [...] Loftus-Cheek è anche il nome a sorpresa che starebbe lì, nell’aria, in attesa del last minute: ieri era in panchina, il rischio di giocare poco è notevole, la speranza di dimenticare il bruttissimo incidente del maggio 2019 va alimentata".